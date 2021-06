Totaler Triumph – Der Doppelschlag von Flückiger Mountainbiker Mathias Flückiger hat in Österreich nach dem Short-Track-Rennen auch über die olympische Distanz gewonnen. Der Oberaargauer führt nun den Weltcup an. Peter Berger

Mathias Flückiger liess sich in Leogang nicht bezwingen. Foto: Freshfocus

Mathias Flückiger dominiert die Mountainbike-Szene. Der Schweizer fand in Leogang keine Bezwinger. Am Freitag hatte er erstmals ein Short-Track-Rennen gewonnen. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein solches Sprintrennen gewinnen kann. Natürlich stärkte das mein Selbstvertrauen», meinte der 32-jährige Oberaargauer.

Entsprechend trat Flückiger am Sonntag im olympischen Cross Country an. Auf der WM-Strecke von 2020, wo er hinter dem Franzosen Sarrou Zweiter geworden war, nahm er ab Rennhälfte das Zepter in die Hand. In der fünften von sechs Runden düpierte der Berner Ondrej Cink. Der Tscheche war der letzte Verfolger, nachdem der Neuseeländer Anton Cooper zurückgefallen war. Im Aufstieg schaffte der Schweizer Meister eine Lücke, die er in der Abfahrt vergrösserte. Cink kam nicht mehr heran und verlor in der letzten Runde bis ins Ziel 14 Sekunden.

3. Weltcupsieg

Flückiger feierte damit seinen dritten Weltcupsieg. 2018 hatte er in Mount-Saint-Anne (CAN) und 2019 in Albstadt (GER) triumphiert. Als erst dritter Fahrer gelang ihm dabei das Double mit Short Track und Cross Country. Dabei hatte es zu Beginn des Rennens nicht gut ausgesehen. Flückiger hatte den Anschluss verpasst. «Ich spürte eine gewisse Müdigkeit vom Freitag und brauchte ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen», meinte er dazu. Einmal in Fahrt, war der Leimiswiler nicht mehr zu bremsen. Schon Ende der ersten Runde hatte er zum Führungsduo Cink/Cooper aufgeschlossen. So stand er schliesslich das zehnte Mal in Folge in einem WM-, EM- oder Weltcup-Rennen auf dem Podest. Mit dem totalen Triumph in Leogang übernahm der Schweizer nun auch die Führung im Weltcup-Gesamtklassement.

Nach dem SM-Titel auch im Weltcup in Siegerpose: Mathias Flückiger. Foto: Keystone

