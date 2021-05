Terror in Belarus – Der Diktator, der alte Menschen verprügeln lässt Der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko geht brutal gegen die vor, die einst seine politische Basis waren: Rentnerinnen und Rentner. Sacha Filipenko (Das Magazin)

Frauen beim Marsch der Rentnerinnen am 19. Oktober 2020 in Minsk. Foto: Violetta Savchits

Seit mehr als sieben Monaten tobt in Belarus ein Bürgerkrieg. Schriftstellerinnen und Sportler, Journalisten und Studierende kämpfen gegen Lukaschenkos Regime. Während früher die Sicherheitskräfte behaupteten, nur «junge Raufbolde» nähmen an den Protesten teil, hat 2020 deutlich gezeigt, dass sich für Lukaschenkos Abgang sogar seine ehemalige Kernwählerschaft einsetzt – die Rentnerinnen und Rentner.

Monolog eins: Omas gegen die OMON

«Ich werde dieses Jahr sechzig. Ich bin Witwe. Drei Kinder, vier Enkelkinder. Ich betreibe eine Landwirtschaft. Das erste Mal nahm ich mit meiner ganzen Familie an einem Protestmarsch teil. Die Reaktion der Behörden auf unsere friedliche Aktion? Explosionen, Blendgranaten. Meine Schwester wurde Zeugin, wie es einem Demonstranten neben ihr den Fuss abriss. Am 10. August kam mein Sohn nicht von der Arbeit nach Hause. Er war festgenommen und in die U-Haftanstalt Okrestino gebracht worden. Erst nach vier Tagen brachten ihn Freiwillige nachts mit gebrochenen Beinen zu uns zurück. Was in den belarussischen Gefängnissen passiert, weiss ich nicht nur aus dem Internet – mein Sohn war selbst in dieser Hölle.