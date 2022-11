Serie «Inkognito» – Der Dichter, der als Bananenverkäufer auftreten sollte Wer ist der Mann, der 1953 in Bern eigentlich nur Freunde besuchen wollte und dann 30 Jahre, bis zu seinem Tod, in der Bundesstadt blieb? Alexander Sury

Die gesuchte Person kam 1953 nach Bern, als der Kanton gerade 600 Jahre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft feierte. Foto: zvg

In der Altstadt Berns wird er Mitte der 1950er-Jahre auf der Strasse angesprochen und auf einen Drink in eine Bar eingeladen. Der Mann entpuppt sich als Werbemanager einer Schweizer Supermarktkette. Er hat ein Angebot, das er mit den Worten einleitet: «Sie sind wie geschaffen dafür.» Er bietet ihm die Leitung des Bananenverkaufs in einem Supermarkt an, selbstverständlich würde man ihm auch eine bunte Uniform zur Verfügung stellen. Der solcherart Umworbene bedankt sich höflich für das Angebot, er sei jedoch momentan mit einem «epischen Gedicht» beschäftigt und daher voll ausgelastet.