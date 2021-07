TALK AG – Der designierte Vorstand steht fest Am 16. August erhält die Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg einen neuen Vorstand. Nun steht fest, wer sich zur Verfügung stellt.

Blick aufs Dorf Adelboden, eines der Zugpferde der Tourismusregion Adelboden-Lenk-Kandersteg. Foto: BOM

Im Mai gab der Verwaltungsrat der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) AG bekannt, an der nächsten Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Dies, nachdem es zu Unstimmigkeiten mit einigen Aktionären und beteiligten Gemeinden gekommen war.

An der Idee einer gemeinsamen Destination mit gemeinsamer Geschäftsstelle hielten die Anteilseigner aber fest. Mittlerweile ist bekannt, wie sich der neue Verwaltungsrat zusammensetzen soll.

Aus allen Bereichen

Als Verwaltungsratspräsident ist René Müller vom Hotel Alpina Adelboden vorgesehen. Dem Gremium sollen weiter Martin Bühlmann als Präsident des Parahotellerie-Vereins Adelboden und Markus Hostettler als Vertreter der Bergbahnen und der Interessengemeinschaft der Wintersport-Transportunternehmungen Skiregion Adelboden-Frutigen und Lenk (Igsal) angehören.

Die lokalen Tourismusorganisationen werden von Ralph-Marc Diebold als Vertreter von Adelboden Tourismus, Lukas Eichenberger als Vertreter von Kandersteg Tourismus und Samuel Marmet als Vertreter von Frutigen Tourismus abgedeckt. Als Gemeindevertreterin stellt sich die Kandersteger Gemeindepräsidentin Barbara Jost-Schrepfer zur Verfügung.

Die Region Kiental und Reichenbach soll Daniela Luginbühl-Schärz repräsentieren. Als Vertreter des Hotelierverbands ALK ist Jörg Kessler vorgesehen, als Vertreterin von Adelboden Arlette von Allmen. Noch offen ist, wer den Gewerbe- und Landesteilverband BEO vertreten wird.

«Breiter abgestützt»

«Das strategische Gremium der TALK AG wird damit grösser, dafür aber regional breiter abgestützt sein», steht im Communiqué. Über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wird an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August entschieden.

Das Kooperationsmodell zwischen der TALK und Lenk-Simmental Tourismus werde bis Ende August im Detail ausgearbeitet. «Das neu angestrebte Modell geniesst breite Akzeptanz sämtlicher Beteiligten und wird an Workshops präzisiert», schreibt die Organisation weiter. Danach werde es dem gesamten Aktionariat sowie der Öffentlichkeit vorgelegt.

«In den nächsten Monaten will man sich auf die strategische Stossrichtung fokussieren», steht im Communiqué weiter. Bis dahin würden die operativen Geschäfte von den bestehenden Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitenden in der Zentrale und in den Tourist-Centern weitergeführt.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.