Neues Führungstrio übernimmt – Der Design-Preis bleibt in Langenthal Nach der diesjährigen Ausgabe übergeben die langjährigen Verantwortlichen den 30-jährigen Wettbewerb in neue Hände. Tobias Granwehr

Im neuen Jahr übernehmen sie die Leitung des bekannten Design-Wettbewerbs: Debora Biffi, Benjamin Moser und Thomas Walliser (von links). Foto: PD

«Man soll gehen, wenn es am schönsten ist», sagt Urs Stampfli und lacht. Auch wenn dieser Spruch viel zu oft verwendet werde, «in unserem Fall passt er». Er spricht in Mehrzahl, weil er nicht nur sich selbst meint, sondern auch seine beiden Kollegen Michel Hueter und Raphael Rossel. Sie geben Ende Jahr die Führung des Design-Preises Schweiz ab.

Die letzte von ihnen verantwortete Preisverleihung findet am Freitagabend, 5. November, in der Langenthaler Markthalle statt. Dieses Jahr wegen der Pandemie nur in geschlossenem Kreis, Tickets für die Öffentlichkeit wurden keine verkauft. Interessierte können die Preisverleihung in einem Livestream verfolgen.