FC Breitenrain – Der Dämpfer unmittelbar nach der Pause Die Stadtberner scheiden in der 2. Cuprunde aus. Super-League-Vertreter Lugano setzt sich 4:0 durch. Alle Tore fallen in der zweiten Hälfte. Jürg Sigel

Nationalspieler Renato Steffen setzt sich gegen Breitenrains Loic Chatton durch. Foto: Keystone

Es gibt sie, die Cup-Überraschungen. Erinnert sei an die vergangene Saison, als das drittklassige Etoile Carouge den FC Basel eliminierte. Auch Breitenrain wird gegen Titelverteidiger Lugano vieles zugetraut, zumal sich die Tessiner eine Woche zuvor in der Meisterschaft im Wankdorf gegen YB in einer sehr schwachen Verfassung präsentiert und 0:3 verloren haben. Andri Rüegsegger, gestern in der 71. Minute eingewechselt, stuft «Breitschs» Chance deshalb aber nicht grösser ein. «Ausser wir treten so auf wie YB», sagt er vor dem Match lachend. Das ist dann doch unwahrscheinlich.