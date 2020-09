Freilichtspiele Rütschelen – Der Dällebach Kari auf dem Flüehli Das kleine Dorf Rütschelen hat eine grosse Theatertradition. Die Freilichtspiele werden verschoben und – falls möglich – im Sommer 2021 auf dem Flüehli aufgeführt. Brigitte Meier

Die neue Regisseurin der Freilichtspiele, Madeleine Rickenbacher. Fotos: Marcel Bieri

Ein filigraner Scherenschnitt ziert das Logo für die Freilichtspiele. Gestaltet hat es Ursula Kaufmann aus Rütschelen, deren Fingerfertigkeit als Coiffeuse damit auch bei der Veranstaltung zum Zug kommt. Das gewählte Theaterstück handelt denn auch von einem Coiffeurmeister und Berner Stadtoriginal: dem Dällebach Kari.

Sein tragisch-komisches Leben bewegt die Menschen immer wieder – so auch die Regisseurin der neuen Freilichtspiele. Für Madeleine Rickenbacher ist seine Geschichte eine perfekte Vorlage für ein emotionales Volkstheater.

Im Gemeindehaus Rütschelen orientiert das Organisationskomitee der Freilichtspiele über die aktuelle Situation. Nach einem Rückblick auf die Freilichtspiele 2015 ertönt «Stärn über Bärn». Dieses melancholische Lied aus dem Repertoire der Rütscheler Singlüt inspirierte Madeleine Rickenbacher, das Stück vom Dällebach Kari aufzuführen.

«Corona spielt mit»

Doch mitten in den Vorbereitungen funkte Corona dazwischen. Deshalb werden die Freilichtspiele auf nächstes Jahr verschoben, teilt OK-Präsident Ulrich Iseli mit. Geplant sind 16 Vorstelllungen. Erstmals wird der Vorverkauf über ein Ticketing-System abgewickelt, telefonische Reservationen sind möglich.

Das bestehende Bühnenstück von Renato Cavoli zum Dällebach Kari – nach Motiven von Kurt Frühs Spielfilm und der Biografie von Hansruedi Lerch – hat der Autor selbst auch in ein Freilichtspiel umgeschrieben, traditionell umrahmt von Musik und Gesang.

«Schon beim Lesen des Stücks habe ich gewusst, wer die Hauptrolle übernimmt», sagt Madeleine Rickenbacher, und ihre Augen leuchten. Die meisten Rollen besetzen Mitglieder des Chores oder Menschen mit Bezug zum Dorf. Ihr Temperament und Schauspielblut beweist die Regisseurin, als sie die «Theaterbüechli» verteilt: Zu jeder Rolle interpretiert sie eine Textpassage.

Alter und junger Dällebach

Verkörpert wird der Dällebach Kari von Ruedi Zurflüh, der in allen fünf bisherigen Aufführungen mitwirkte – als Schauspieler oder Regieassistent. «Es ist eine anspruchsvolle Rolle. Doch rasch war klar, dass ich diese Herausforderung annehmen möchte», sagt Zurflüh, aufgewachsen in der Schmitte von Rütschelen. Das Schicksal des Dällebach Kari habe bis heute nicht an Aktualität verloren und zeige, wie Aussenseiter im Stillen leiden und ihre Mitmenschen unterhalten, um nicht ausgegrenzt zu werden.

Die beiden Dällenbach-Karis: Colin Kämpf (l.) und Ruedi Zurflüh.

Den Part des jungen Karl Tellenbach wird von Colin Kämpf übernommen, der kürzlich seine Ausbildung als Automatiker abgeschlossen hat. Theaterluft hat er schon beim «Polenliebchen» geschnuppert. «Am schwierigsten ist das nasale Sprechen mit der eigens angefertigten Prothese», sagt der 19-Jährige. Deswegen habe er sich zur Vorbereitung den Film angeschaut. Wegen seiner Hasenscharte und des damit verbundenen Sprachfehlers wurde Karl Tellenbach bereits zu Schulzeiten ausgegrenzt.

Die Berner Altstadt auf dem Flüehli

«Bezüglich Infrastruktur und Gastronomie haben die Freilichtspiele ihre Kapazität erreicht», konstatiert Simon Jost, verantwortlich für das Ressort Bau und Infrastruktur. In Zusammenarbeit mit dem Vermieter werde die Tribüne schutzkonform erstellt. «Wir machen eine Zonenbildung mit einem Mittelaufgang zu den 350 Plätzen», sagt Jost. Für den Aufbau erhielten sie Unterstützung vom Zivilschutz. Als Vorlage für die Kulisse dienen die Berner Altstadt, der Coiffeursalon und das Restaurant Grünegg.

Neben einer Bar im Chaletstil werden weitere Gastronomiezelte hinzukommen. In Anlehnung an Bern werde dann unter Lauben Kartoffelsalat mit Hamme, Bratwurst und vieles mehr angeboten, und im Festzelt gebe es ein zum Stück passendes Menü.