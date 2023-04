Wacker verliert Playoff-Auftakt – Der Coup scheint nah – ehe der Abend zum Frusterlebnis verkommt Die Thuner Handballer bangen um Topskorer Lukas von Deschwanden. Der BSV Bern gewinnt derweil dank einem Tor in den Schlusssekunden. Adrian Horn

Yannick Schwab und Cedric Manse vermögen Lukas Heer nicht zu stoppen. Foto: Enzo Lopardo

Wars das? Ist diese so herausragende Karriere gerade zu Ende gegangen?

Lukas von Deschwanden liegt hinter der Spielerbank auf dem Boden, er hält sich das rechte Knie und leidet. Einen Angriff lancieren wollte er Augenblicke davor, Lukas Heer ahnte, was er machen würde, und stellte sich ihm in den Weg, ohne dabei ein Foul zu begehen. Beim vergleichsweise harmlosen Zusammenstoss verletzte sich Wackers Topskorer, der nach der Saison zurücktreten wird.

Zumindest den Rest der Partie verpasst der Aufbauer. Immer wieder fasst er sich ans Knie, bewegt dieses, und wenn er aufsteht und läuft, hinterlässt er so gar nicht den Eindruck, als könne er bald wieder mittun. Es ist unwahrscheinlich, dass die Thuner vor dem Montag über die Verfassung des Schlüsselspielers informieren werden. Da treffen sie erneut auf Pfadi Winterthur, und gerade während des Playoff kommunizieren die Clubs diesbezüglich sehr zurückhaltend: Der Gegner soll schliesslich nicht wissen, worauf er sich einzustellen hat.

Kann Lukas von Deschwanden noch einmal in das Playoff eingreifen? Archivfoto: Christian Pfander

Ein Einsatz des Urners würde aber eher überraschen – angesichts der Bilder, mit denen man am Donnerstagabend konfrontiert wird. Dreimal ist der 33-Jährige zum wertvollsten Spieler der hiesigen Spitzenliga gekürt worden, er war lange Nationalspieler und als Profi in Deutschland und Frankreich tätig. Diese so bemerkenswerte Laufbahn: Sie ist möglicherweise vorbei.

14. Spiel, 14. Niederlage

Der drohende Ausfall seines wichtigsten Akteurs passt aus Sicht des zweimaligen Meisters irgendwie zu einem Abend, der bitter endet. 18:19 verliert Remo Badertschers Mannschaft zum Auftakt der maximal fünf Partien dauernden Viertelfinalserie. In ihrem letzten Angriff haben die Gäste die Möglichkeit, auszugleichen und damit die Verlängerung zu erzwingen. Der bis dahin überzeugende Max Dannmeyer scheitert, die Berner Oberländer erleiden in ihrem 14. Auftritt in der Axa-Arena die 14. Niederlage. Und stehen am Ostermontag (17 Uhr, Lachenhalle) bereits ein wenig unter Druck.

Die Winterthurer feiern, während die Wacker-Anhänger hadern. Foto: Enzo Lopardo

Mit ausschliesslich negativen Gefühlen reisten die Thuner aber kaum nach Hause. Sie hatten dem letztjährigen Finalisten trotz des frühen Von-Deschwanden-Outs in einer aussergewöhnlich ereignisreichen und überaus intensiven Partie Paroli geboten. Keeper Marc Winkler gelang mit einer Abwehrquote von 45 Prozent eine formidable Leistung. Überhaupt überzeugten die Oberländer vor rund 1500 Zuschauern in der Defensive, vor allen Dingen jeweils zu Beginn der Halbzeiten.

Und was ihnen Mut machen dürfte: Obwohl sie fast reüssiert haben, verfügen sie über eine Menge Steigerungspotenzial. Nicolas Raemy etwa, der zweite Ausnahmekönner, erwischte keinen guten Abend und war nicht die erwartete Stütze. Auf derlei Darbietungen pflegt er zu reagieren.

Aellens Wurf ins Berner Glück

Gleichfalls im letzten Angriff entschieden wird das Playoff-Auftaktspiel des BSV Bern. Mit Felix Aellen glückt dem Aufsteiger der Saison das Tor zum 29:28, dank dem sich die Gäste in Zürich durchsetzen. Ein paar Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene trifft der 19-jährige Regisseur, dem bis dahin vergleichsweise wenig gelungen ist.

Das leicht favorisierte Team Martin Rubins breakt GC damit bei erster Gelegenheit – und kann am Montag (16 Uhr, Mobiliar-Arena) einen grossen Schritt in Richtung Playoff-Halbfinal machen.

