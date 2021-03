Gratis-Tests für alle – Der Corona-Testtruck kommt nach Thun Am Donnerstag steht der Covid-19-Testtruck beim Panoramacenter. Die Bevölkerung kann sich kostenlos testen lassen. Die Stadt empfiehlt eine Anmeldung. PD/gbs

Ein Mann spuckt in ein Behältnis bei einem Covid-19-Massentest (Symbolbild). Solche Tests werden am Donnerstag auch in Thun in einem Truck durchgeführt. Foto: Moritz Hager

Seit Februar kommt im Kanton Bern ein Testmobil für Covid-19-Massentests zum Einsatz. Der Lastwagen stand etwa schon auf einem Parkplatz in Huttwil. Am nächsten Donnerstag, 25. März, von 10 bis 17 Uhr macht der Testtruck nun halt beim Panoramacenter an der Westrasse 14 in Thun. «Mit der Aktion unterstützt die Stadt Thun die aktuelle Teststrategie von Bund und Kanton, wonach eine breite Testung auf das Coronavirus angestrebt wird», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

PCR-Test auch ohne Symptome

Im Truck werden PCR-Speicheltests durchgeführt – unabhängig davon, ob Symptome bestehen oder nicht. «Wer sich kostenlos testen lassen will, kann ab dem 24. März ab 8 Uhr über www.mtzbern.ch einen Termin vereinbaren», teilt die Stadt mit. Falls keine elektronische Registrierung möglich sei, könnten sich Interessierte auch via Stadtverwaltung unter Tel. 033 225 88 11 anmelden. «Bei freier Kapazität ist auch ein spontaner Test mit Anmeldung vor Ort möglich», heisst es. Zudem können sich auch Personen testen lassen, die nicht in Thun wohnhaft sind. 30 Minuten vor dem Test dürfe nicht gegessen, getrunken, geraucht, Zähne geputzt oder Kaugummi gekaut werden.