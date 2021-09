Chancengerechtigkeit an Schulen – Der Computer mischt die Klassen neu – Eltern wollen davon nichts wissen Bald könnte ein Algorithmus bestimmen, wo Kinder in die Schule gehen. Erste Pilotversuche laufen. Das Ziel ist mehr Bildungsgerechtigkeit. Simone Luchetta

Welche Schule darfs denn sein? Schülerinnen und Schüler in Zürich nach den Sommerferien. Foto: Keystone

Marianne Charaf weiss, was es braucht, um sich als eingewandertes Kind Bildung zu erkämpfen. Als 14-jähriges Mädchen kam sie mit ihrer Familie aus Bolivien nach Deutschland. Sie sprach kein Wort Deutsch und wurde in der Schule von den Lehrerinnen und Lehrern als Talent übersehen und entmutigt: «Das schaffst du nicht, hiess es immer wieder», erzählt sie.

Heute spricht sie ein einwandfreies Hochdeutsch, hat zwei Studienabschlüsse, einen Doktortitel in Wirtschaftsinformatik und leitet IT-Projekte in der Finanzbranche. Mit ihrem Mann und zwei Töchtern hat sie vor sechs Jahren in Zürich-Oerlikon eine neue Heimat gefunden.