Kolumne Bern & so – Der Clown Weshalb ein Clown das innere Gleichgewicht ruinieren kann. Simone Lippuner

Die Torten sehen aus wie vom Profi gemacht. Ballons fliegen durch die Wohnung. Auf dem Tisch stehen Schalen mit Zuckerzeugs für die Kinder, Nüssen und Früchten fürs Gewissen. Die Nerven der Grossen sind gestärkt – die kleinen Wilden können kommen. Ihre Feier zum Ehrentag meines Sohnes ist von A bis Z, von 14 bis 17 Uhr orchestriert.

Da ist nur eine Sache. Die Überraschung um 16 Uhr. Ein Clown wird in Vollmontur in die Party platzen und die Vierjährigen in seine Welt mitnehmen. Die Show wird im Garten stattfinden, denn ja, sogar das Wetter spielt in diesem garstigen März ausnahmsweise mit!

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Aber: War das eine gute Idee? Werden die Kinder Angst haben vor dem fremden Mann? Wegen der Schminke, der tiefen Stimme? Werden alle in Tränen ausbrechen? Werde ich mit dieser Schnapsidee die Party meines Sohnes ruinieren? Meine innere Ruhe ist dahin. Ich verfluche meinen Hang zum Perfektionismus, mein Bedürfnis, alles im Griff zu haben.

Um 14 Uhr klingelt es zum ersten Mal. Dann strömen die kleinen Gäste im 10-Minuten-Takt in die Wohnung. Sie spielen, mampfen massenhaft Kuchen, machen eine Sauerei und ein Chaos, genau wie es sein soll. Dann wird es 16 Uhr. Mein Herz rast. Auf einen Schlag ist es im Raum mucksmäuschenstill.

Der Clown kommt in rotweissen Turnschuhen, schleppt zwei Koffer in den Garten, klappt dort einen Campingstuhl und einen Tisch auf und legt los. Er setzt sich drei Mal neben den Stuhl und plumpst auf den Boden - die Kleinen kugeln sich vor Lachen. Einer traut sich immer näher zum geschminkten Mann, ein anderer schreit bei jedem zweiten Trick dazwischen: «Das kann ich auch!»

Und ich? Giesse mir ein Glas Prosecco ein und geselle mich zu meinen Freundinnen. «Die Einzige, die Angst vor dem Clown hat, bist du», flüstert mir eine von ihnen zu. Wir kichern.