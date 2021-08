50 Jahre Gaskessel Bern – «Der ‹Chessu› ist, was wir aus ihm machen» Seit 1971 bebt und lebt es unter den Kuppeln an der Aare und darum herum. Generationen kommen und gehen, eins bleibt gleich: Junge bestimmen über das Jugendzentrum. Nina-Lou Frey

Seit 50 Jahren ein Ort für die Berner Jugend: Am Samstag gewährten die Betreiberinnen und Betreiber des Gaskessels einen Blick hinter die Kulissen. Fotos: Enrique Muñoz Garcia

Bunte Fahnen und alte Turnschuhe, welche an einem Seil befestigt sind, baumeln in der Luft. Man hört, wie Skateboards über den Boden schleifen und wie irgendwo in der Ferne ein Velo bremst. Eine junge Familie mit Kinderwagen spaziert vorbei, während eine Gruppe von Jugendlichen auf dem Pingpongtisch vor dem Berner Gaskessel chillt.

Ob sich vor 50 Jahren hier ums Kulturzentrum oberhalb des Marzilibads ähnliche Szenen abgespielt haben?

Jugendliche bestimmen

Schwer zu beurteilen als Aussenstehende, welche die Berner Jugendunruhen der 1970er-Jahre nicht miterlebt hat. Auf Archivbildern zeigen sich die beiden Eisenkuppeln zwar in einem ähnlichen Gewand, aber der Aussenraum ist deutlich grüner geworden. Vor allem gehen hier andere Menschen ein und aus als bei der Gründung 1971. Eine davon ist Marlou Thalheim, Vorstandsmitglied des Vereins.