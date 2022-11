Schreinerei in Hilterfingen – Der Chef tritt ins zweite Glied Karin und Markus Eberhard haben ihre Schreinerei weitergegeben. Doch die beiden bleiben an Bord. Stefan Kammermann

Karin und Markus Eberhard übergeben ihre Schreinerei in Hünibach an Erik Gehre (links). Foto: Stefan Kammermann

«Mir war es immer wichtig, die Nachfolge rechtzeitig anzugehen», sagt Markus Eberhard. Seit 1997 führt er gemeinsam mit seiner Frau Karin in zweiter Generation die gleichnamige Schreinerei an der Staatsstrasse in Hünibach. Vor ein paar Tagen feierte das Unternehmen mit elf Mitarbeitenden und Gästen das 50-jährige Bestehen. Für das Ehepaar Eberhard Grund genug, die Firma in eine neue Zukunft zu führen. «Wir geben im Zuge der Nachfolge die Schreinerei in neue Hände», fährt Markus Eberhard fort.