Kopf der Woche – Der Chef ist zurück auf dem Platz Der Leader ist zurück: Lukas «Uri» von Deschwanden führt Wacker Thun zum Sieg über St. Otmar St. Gallen. Wir küren ihn zum Kopf der Woche. Samuel Günter

Handball NLA, Wacker Thun - St. Othmar St. Gallen: Lukas von Deschwanden, Wacker Thun. Foto: Markus Grunder

Beim missglückten Saisonauftakt in Kriens fehlte «Uri» noch. Und das aus gutem Grund: Seine Partnerin Jasmine erwartete das gemeinsame Kind. So verschob sich also das heiss erwartete Comeback des Rückraumspielers bei Wacker Thun aus schönem Grund um eine Partie.