Turbulenzen bei CSL Behring – Der Chef geht nach nur zwei Jahren Einer der grössten Arbeitgeber Berns spart beim Personal. CSL Behring bestätigt zudem Recherchen, dass der Standortleiter in Frühpension geht. Julian Witschi , Rahel Guggisberg

Martin Schären übernahm Ende 2019 die Standortleitung und tritt im Frühling 2022 zurück. Foto: Adrian Moser

Viele Jahre war die Pharmagruppe CSL Behring eine der Firmen in Bern, die am meisten neue Arbeitsplätze schufen. Der Personalbestand stieg zuletzt auf über 1800 Stellen Mitarbeitende. Das Unternehmen feierte mit seinen Plasmaprodukten einen Absatzrekord nach dem anderen. Doch in jüngster Zeit häuften sich die Probleme.

Nicht nur wegen der Coronavirus-Krise, die zu einem markanten Rückgang der Blutspenden führte. Dem Plasmaverarbeiter mangelt es deshalb am Grundstoff. Ein Einstellungsstopp wurde verhängt. Zudem scheiterte die Entwicklung eines Wirkstoffs mit Corona-Antikörpern. Und die Produktion der neuen Fabrik in Lengnau wurde noch vor der Inbetriebnahme ausgelagert.