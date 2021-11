Eklat beim orangen Riesen – Der Chef der Migros-Aare muss gehen Anton Gäumann (61) wird vom Detailhandelsunternehmen vorzeitig in Pension geschickt. Dies wegen Interessenskonflikten und «nicht reglementskonformen Abläufen». Julian Witschi UPDATE FOLGT

Anton Gäumanns über 35-jährige Karriere bei der Migros endet abrupt. Foto: Adrian Moser

Bei der Migros Aare kommt es zum Knall an der Spitze. Der langjährige Geschäftsleiter der Regionalgenossenschaft, Anton Gäumann, geht nach über 35-jähriger Tätigkeit für die Migros in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig in Pension. So steht es in der Medienmitteilung vom Dienstag.

Das ist aber nur der schöne Teil der Gesichte. Die seit einiger Zeit diskutierte Frühpensionierung werde nun vorgezogen, heisst es nämlich weiter. Dies nachdem interne Abklärungen der Genossenschaft Migros Aare und des Migros Genossenschafts-Bundes «konkrete Hinweise auf compliance-relevante Vorgänge ergeben» hätten.

Im Kern gehe es um nicht vollständig gemeldete Interessenskonflikte und um nicht reglementskonforme Abläufe, heisst es im Communiqué. Gemäss heutigem Kenntnisstand seien für die Migros keine finanziellen Nachteile entstanden.

Die Verwaltung der Migros Aare habe mit Anton Gäumann nun vereinbart, dass er die Verantwortung übernehme und per 15. November als Geschäftsleiter der Migros Aare zurücktrete. Ferner werde er auch alle anderen Mandate in der Migros-Gemeinschaft abgeben. Vorläufig übernimmt der bisherige Stellvertreter Reto Sopranetti die operative Führung der Migros Aare.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.