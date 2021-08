21 Gemeinden, 38’000 Einwohner – Der Chasseral Park feiert sein 20-jähriges Bestehen Am 26. September 2001 wurde der Regionalpark Chasseral gegründet. Am Sonntag wird das 20-jährige Bestehen in Nods mit Kultur und Konzerten gefeiert.

Wanderer geniessen die Aussicht auf dem Chasseral. Er ist der höchste Punkt und das Zentrum des gleichnamigen Regionalparks. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Regionalpark Chasseral, zu dem 18 Berner und 3 Neuenburger Gemeinden gehören, feiert am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird in Nods im Berner Jura mit Konzerten, einem Streifzug durch das bauliche Erbe und einem Blick in lokale Handwerksbetriebe.

Gegründet wurde der Regionalpark am 26. September 2001 im Hotel Chasseral auf dem gleichnamigen Höhenzug. Damals gehörten elf Gemeinden zum Parkperimeter. Heute sind es 21 Gemeinden mit insgesamt 38'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Seit seiner Gründung hat der Regionalpark der Region zu einer grösseren Sichtbarkeit und Strahlkraft verholfen.

Der Parkperimeter umfasst ein Dreieck zwischen Neuenburg, Biel und La-Chaux-de-Fonds. Der Chasseral bildet gleichzeitig den höchsten Punkt und das Zentrum des Parks.

Eine Horde Pferde grast auf einer Wytweide oberhalb von Cormoret im Naturpark Chasseral. Foto: Sandro Campardo (Keystone)

Der Park umfasst sehr unterschiedliche Landschaftselemente wie Torfmoore, Felsklippen und gut erhaltene Wytweiden. So werden typische «Juraweiden» bezeichnet mit einzelnen Baum- und Strauchgruppen. Sie werden von Trockensteinmauern umgrenzt

Die Ortschaften sind geprägt von der Landwirtschaft und der Industrie, wobei die Uhrenindustrie noch heute eine wichtige Rolle spielt.

chh/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.