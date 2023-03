Kopf der Woche – Der Chartstürmer aus Unterseen Kaum lanciert, steht Ritschis neue CD schon auf Platz 1 der Schweizer Hitparade. Darum ist der Sänger unser Kopf der Woche. Murielle Buchs

Sänger Ritschi erlebt ein neues Hoch. Foto: PD/Tabea Hüberli

«Irgendöppis isch immer»: So heisst Ritschis neues Album. Fast drei Jahre lang mussten seine Fans auf neue Songs des Mundartsängers aus Unterseen warten. Nun ist er zurück – und wie. Am 24. Februar kam die neue CD in den Handel. Und jetzt steht sie bereits an der Spitze der Schweizer Hitparade.