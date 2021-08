Unternehmer Jobst Wagner – Der Business-Influencer aus Muri Nach 21 Jahren an der Spitze der Rehau-Gruppe tritt Jobst Wagner kürzer. Auch um mehr Zeit für seine gesellschaftlichen Engagements zu haben. Quentin Schlapbach , Julian Witschi

Jobst Wagner (62) prägte eines der grössten Unternehmen mit Sitz im Kanton Bern. Neben Kunst interessiert er sich vermehrt für Europapolitik. Foto: Christian Pfander

Als «Hidden Champions» werden Unternehmen bezeichnet, die in ihrer jeweiligen Branche zwar zu den Weltmarktführern gehören, aber eher unbekannt sind. Die Rehau-Gruppe mit Sitz in Muri bei Bern ist so ein «Hidden Champion» – zumindest was die öffentliche Wahrnehmung in der Schweiz betrifft.

Der Kunststoffverarbeiter beschäftigt weltweit rund 20’000 Angestellte und schreibt einen Umsatz von über vier Milliarden Euro. Damit gehört Rehau zu den fünf grössten Unternehmen im Kanton Bern. Es liefert Kunststoffteile für die Autoindustrie, für Möbel, Fenster und vieles mehr. Jedes dritte Auto in Europa enthält Teile der Firma. Aber man kennt die Automarken, nicht Rehau.