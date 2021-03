Holzerei im Strättligwald – Der Burgerrat wehrt sich Die Holzerei im Thuner Strättligwald ist umstritten. Jetzt kontert der Burgerrat die Kritik. Stefan Geissbühler

Die Holzerei im Thuner Strättligwald bewegt die Gemüter. Beispiel einer Rückegasse im Strättligwald mit herumliegendem Geäst. Foto: Andreas Tschopp

«Holzerei: Burgerrat soll entmachtet werden»: So titelte diese Zeitung in der Ausgabe vom 17. März. Per Initiative soll dem Burgerrat die Kompetenz für die umstrittene Holzerei im Thuner Strättligwald entzogen werden. Die Initiative verlangt die ersatzlose Streichung von Absatz 5 des Artikels 20 des Organisationsreglements (OgR) der Burgergemeinde, in deren Besitz sich die Wälder befinden, die sich am Westrand der Stadt Thun von Allmendingen über die Schoren nach Gwatt erstrecken.

Wie Lothar Straubhaar von den Initianten im Artikel eingestand, hatten es die Kritiker verpasst, bereits Ende 2019 ihr Veto einzulegen gegen die Kompetenzübertragung. Dies deshalb, weil der Antrag zum neuen OgR in den Unterlagen zur damaligen Versammlung «nicht klar formuliert» gewesen sei.