Jungfrauregion-Jodlertreffen – «Der bunte Jodlerstrauss kam zum Blühen» Zwölf Formationen aus der Jungfrauregion traten in der Curlinghalle Matten auf. Es war ein sehnsüchtig erwartetes Comeback des Jodelgesangs. Anne-Marie Günter

Auch das Chinderchörli Grindelwald sang am 33. Jodlertreffen der Jungfrauregion in Matten. Foto: Anne-Marie Günter Der Jodlerklub Unterseen gastierte am 33. Jodlertreffen der Jungfrauregion in Matten. Foto: Anne-Marie Günter Ueli Blaser, Dirigent des Jodlerklub Matten, leitete den Gesamtchor bei der Darbietung von «Mys Älpli». Foto: Anne-Marie Günter

«Der bunte Jodlerstrauss kam zum Blühen», fasste Moderatorin Brigitte Wahli die zweieinhalb Stunden Konzert zusammen. Das Oberland hatte sie vermisst, die Männer im Mutz mit blütenweissen, hochgekrempelten Hemdsärmeln und die Frauen in Tracht; vermisst an Festen und Feiern, am liebsten im Freien. Sie singen ja meistens auch von Alpen und Kühen, von Blumen und Flühen, wo sich besonders gut jutzen lässt.