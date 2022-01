Wohl weniger Spielabsagen – Der Bundesratsentscheid entlastet die Sportclubs Die Verkürzung von Quarantäne und Isolation dürfte ein Problem vieler Ligen entschärfen: Zuletzt konnten teils kaum mehr Partien stattfinden. Adrian Horn

Die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils gespielt werden kann, ist gestiegen: Huttwils Robin Nyffeler eilt Thuns Sascha Inniger davon. Foto: Marcel Bieri

Max Dreier hadert. Supermühsam sei das doch, sagt er.

Es ist Dienstagnachmittag, und vor wenigen Augenblicken erfuhr der Teammanager von Hockey Huttwil, dass er und seine Mannschaft nicht nach Wichtrach reisen werden, was sie in Bälde getan hätten. Die Mysports-League-Partie gegen den EHC Wiki-Münsingen muss wegen mehrerer Corona-Fälle Direktbeteiligter verschoben werden. Dreier kontaktiert umgehend den Carchauffeur, der noch davon ausgeht, dass er die Equipe ins Aaretal fährt. Er sorgt dafür, dass die Oberaargauer nicht mit Essen beliefert werden. Und er informiert alle weiteren Involvierten, vorab die Spieler, die teilweise den Arbeitsplatz nun doch nicht früher verlassen müssen, um rechtzeitig an den Match reisen zu können.