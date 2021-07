Erstes «Reisli» seit Corona – Der Bundesrat tastet sich wieder an die Bevölkerung heran Unter grossem Polizeischutz reist der Bundesrat während zweier Tage durch den Kanton Waadt. Das traditionelle «Bundesratsreisli» ist dabei auch ein Zeichen: Wir hätten es gerne wieder normal. Philipp Loser

«Santé!» Der Bundesrat traf sich auf seinem Ausflug mit der Bevölkerung von Le Chenit im Vallée de Joux. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Einen soliden Schweizer Personenschützer erkennt man an folgenden Merkmalen: Halbschuhen mit festen Sohlen (können auch mit einem eleganten Trekking-Modell ersetzt werden), einer Jacke, der man «Tschopen» sagt, akkurat und eher kurz frisiertem Haar, einem unsteten Blick und am transparenten Telefonkabel hinten am Hals.

Die anwesenden Personenschützerinnen und Personenschützer rund um die ehemalige Kartause La Lance in Concise am Neuenburgersee reichen locker, um eine mindestens halbwissenschaftliche Feldstudie zu Art und Auftreten von Schweizer Bodyguards zu unternehmen. Sie stehen unter den Bäumen, in den Reben, um das Haus herum, in der Wiese, beim Parkplatz, bei den Pferdestallungen, vor den Fotografen, neben den Fotografen, hinter den Journalistinnen, vor den Journalisten. Die Waadtländer Gendarmerie ist auch da, in Uniform und Zivil, und vor allem Letztgenannte machen auffällig viele Handybilder von den anwesenden Medienschaffenden.