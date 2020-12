Leserreaktionen – «Der Bundesrat sollte führen statt zaudern» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Föderalismus in Krisenzeiten. Melissa Burkhard

Am Freitag hat der Bundesrat schärfere Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Foto: Reuters

Zu «Schwache Regierungsräte zerstören das Erfolgsrezept der Schweiz»

Hat sich unsere Gesellschaft an die hohen Opferzahlen gewöhnt? Spielen wir Menschenleben gegen Wirtschaftsleistungen aus? Diese Fragen werden derzeit kontrovers diskutiert und der Ton verschärft sich. Das bürgerliche Lager bekämpft Massnahmen, welche die Wirtschaft einschränken. Das linke Lager plädiert für strengere Massnahmen und verlangt, dass der Bund die Ausfälle alimentiert. Der ideologische Stellungskrieg vergiftet das Terrain und absorbiert Kräfte, welche besser für das Finden einer Lösung eingesetzt werden sollten. Der Bundesrat bemüht sich, Kompromisse zu schmieden und nimmt Rücksicht auf regionale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gegebenheiten. Vielleicht liegt aber hier das Problem: Ungleichbehandlung und Variantenvielfalt müssen stets erklärt und begründet werden. Kantone, Verbände und Parteien agieren nicht mehr konsensorientiert, sondern verfolgen nur ihre Partikularinteressen. In solchen konfliktreichen Zeiten sollte der Bundesrat führen statt zaudern. Gerhard Zahnd, Bern

Zusätzlich zur Corona-Welle wird unser Land von einer Kritik- und Schuldzuweisungs-Welle heimgesucht. Für das derzeitige «Corona-Chaos-Gestürm» machen die einen den Bund verantwortlich, andere die Kantonen. Bis zum Sommer führte der Bundesrat verantwortungsvoll und umsichtig durch diese Pandemie. Dann wurden Vorwürfe an ihn wie «Eigenmacht und Diktatorial-Regime» laut und Parlamentarierinnen und Parlamentarier stellten unter anderem die Forderung, dass notrechtliche Bundesratserlasse vor Inkraftsetzung entweder durch das Bundesgericht oder durch eine parlamentarische Rechtsdelegation kontrolliert werden sollten und, dass die Parlamente «die Geschäfte wieder in die eigene Hand nehmen müssten.» Um das angerichtete «Kantönligeist-Chaos» wieder loszuwerden, wird nun wieder nach bundesrätlicher Führung gerufen. Sind demzufolge nicht die eigennützigen Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Verursacher dieses Gestürms? Toni Brunner, Münchringen

Zu «Gewerbe läuft Sturm gegen Lockdown»

Die ganze Schweiz ist betroffen von der schweren Corona-Pandemie. Spitäler sind am Anschlag, das Personal überfordert. Die längst nötige Rücken-Operation meines Mannes am 27. Oktober wurde immer wieder verschoben trotz den Lähmungen im Bein, welche bereits zu mehreren Stürzen geführt haben. Die Betten in den Spitälern müssen bereit gehalten werden für Corona-Patienten, was auch richtig ist. Interessant wäre aber zu wissen, wie viele Corona-Leugner jetzt ein Spitalbett beanspruchen, weil sie ungeschütztan einer Demonstration teilgenommen haben. Im Artikel ist zu lesen, dass zwei Parlamentarier mit bereits 50 Unterschriften in einem offenen Brief Bundesrat Alain Berset zu erpressen versuchen, auf einen Lockdown zu verzichten. Geld ist den meisten von uns gewählten Volksvertretern wichtiger als tausende von Menschenleben. Es ist natürlich einfacher vor der schlimmen Pandemie die Augen zu verschliessen. Ruth Müller, Thun

Zu «Auch das Mundiger Parlament will über Fusion verhandeln»

Bern wird sich freuen über das noch vorhandene Bauland. Warum sonst sollte Bern Interesse an unserem Ostermundigen haben? Wir haben einen Berg Schulden und Bern auch. Und dass die Steuern nach der Fusion runter gehen, wird ein nie erfüllter Traum. Und woher nimmt Ostermundigen dieses Geld? Nur weil man seine Finanzen nicht im Griff hat, will man fusionieren. Im Privaten muss man auch rechnen und planen damit es reicht. Und wenn nicht, kann ich mich auch nicht einfach meinem Nachbarn anschliessen. Onlinekommentar von Sämi Meier