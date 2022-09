Ärztinnen kümmern sich um einen Covid-Patienten: Bundesrat Alain Berset (rechts) bei einem Besuch der Intensivstation des Inselspitals Bern im Dezember 2021. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Was bleibt dereinst von dieser Pandemie? Über tägliche Neuinfektionen wird niemand mehr sprechen, wenn sich die Lage einmal beruhigt hat. Die Überlastung der Spitäler wird ebenfalls kein Thema mehr sein. Aber an der Zahl der Todesfälle lässt sich dann messen, wie gut ein Land mit Corona fertiggeworden ist. Nur scheint das in der Schweiz zurzeit kaum jemanden zu interessieren.