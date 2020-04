Martullo-Blocher im Interview – «Der Bundesrat muss aufhören, jedem sagen zu wollen, was er zu tun hat» SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher sagt, warum sie Geschäfte und Restaurants viel früher öffnen will – und warum man in der Corona-Krise gewisse Todesfälle in Kauf nehmen muss. Zu Hause lässt sie sich von ihrem Mann bekochen. Adrian Schmid , Mischa Aebi

« Der grosse wirtschaftliche Schaden darf nicht noch grösser werden »: Magdalena Martullo-Blocher. Foto: Joseph Khakshouri

Magdalena Martullo-Blocher hat sich in den letzten Tagen mit provokativen Forderungen zur Corona-Krise bemerkbar gemacht. Sie selbst bezeichnet sich als «Corona-Spezialistin». Das sei sie wegen «ihrer Erfahrungen und Kontakten» geworden. Bevor die SVP-Politikerin im Homeoffice zum Telefon greift, um die Fragen der Journalisten zu beantworten, lässt sie sich fotografieren. Martullo-Blocher betont, die Bilder seien auf der Blumenwiese in ihrem Garten entstanden. Sie will ja nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass sie trotz Shutdown wandern geht.