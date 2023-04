Hoher Besuch in Winterthur – Der Bundesrat tagt im Kunstmuseum Winterthur Sie sind da, alle sieben: Vor ihrer Sitzung «extra muros» liess sich die Bundesregierung durchs Kunstmuseum führen. Auch der Rest des Tages ist durchgetaktet. Delia Bachmann Jonas Keller Muriel Blum UPDATE FOLGT

Nach seiner Sitzung begab sich der Bundesrat, begleitet von Mitgliedern der Winterthurer Stadtregierung und des Zürcher Regierungsrats, vor das Stadthaus zum Apéro mit der Bevölkerung. Foto: Muriel Blum

Heute ist für einmal Winterthur das Machtzentrum der Schweiz. Gegen 8.30 Uhr traf der Bundesrat am Hauptbahnhof ein. Ein Konvoi brachte die sieben Bundesräte zum Kunstmuseum. Dort begrüsste Bundespräsident Alain Berset (SP) die Medienschaffenden in einem Kunstwerk aus Holzbalken von Oscar Tuazon: «Das ist nicht meine erste Pressekonferenz in einem Kunstmuseum, aber die erste mitten in einem Kunstobjekt», sagt er und lobt Winterthur als «Kunst- und Kulturstadt ersten Ranges.» Zuletzt war Berset während den Kurzfilmtagen vor drei Jahren in der Stadt. Er sei vor allem für offizielle Kulturanlässe hier: «Ich würde aber gerne mal ohne Verpflichtungen nach Winterthur kommen», sagt Berset.