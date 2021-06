Schilthornbahn AG – Der Bund soll der Bahn unter die Arme greifen Die Schilthornbahn AG soll ein Gesuch zur Beantragung von Covid-19-Härtefallmassnahmen einreichen, befand die Generalversammlung.

Die Schilthornbahn – im Bild das Drehrestaurant auf dem Gipfel – schüttet dieses Jahr keine Dividende aus. Foto: Bruno Petroni

Am Freitag fand die Generalversammlung der Schilthornbahn AG statt. Aufgrund der bestehenden Corona-Massnahmen wurde die Versammlung auch in diesem Jahr ohne Aktionärinnen und Aktionäre im engen Kreis des Verwaltungsrats durchgeführt. Dies zum ersten Mal am neuen Sitz der Direktion in Stechelberg.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimmrechte vorgängig ausschliesslich über den von der Unternehmung bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Teilnahme an der schriftlich geführten Generalversammlung betrug 69,4 Prozent der Aktien.