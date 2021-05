Leserreaktionen – «Der Bund blamiert sich erneut» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Corona-Impfzertifikat.

Der Bund will keine private Mitarbeit beim Impfzertifikat. Der Entscheid wird kritisiert. Foto: Gian Ehrenzeller, Keystone

Zu «Bund macht Zertifikat allein – Ärztinnen warnen»

Einmal mehr blamiert sich der Bund mit seinem Entscheid, die Fachleute des Ärzteverbandes und des Apothekerverbandes für das Covid-Zertifikat gnädigst einzubeziehen, aber selbst entscheiden zu wollen. Das von den Fachleuten erarbeitete Zertifikat bekommt den «Bundesstempel» nicht, also wird verzögert und gewerkelt, wie höherenorts eben üblich, die Beispiele sind zahllos. Hauptsache ist doch, man hat seine Autorität bewiesen. Zu bedauern ist die Sprecherin des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation, die diesen Unsinn scheinheilig kommunizieren muss. Vermutlich entgegen besserem Wissen. René Pezold, Ostermundigen

Zu Franziska Herren, der Frau hinter der Trinkwasserinitiative

Herzlichen Dank an Franziska Herren, dass sie sich engagiert. Die Reaktionen auf diese Vorlage stimmen mich bedenklich, was für Existenzängste schwirren da in Gehirnen herum. Wir in der Schweiz sind sozial gut abgefedert. Bei uns verhungert niemand. Wie wird es in 200 Jahren sein, wenn man uns unser Trinkwasser vergiftet? Ich verstehe nicht, warum Menschen, die Kinder gezeugt haben, nicht in die Zukunft denken können, damit auch kommende Generationen gut überleben. Maya Reist, Oberönz

Zur Stimmung vor den Agrar-Abstimmungen

Da Städter den Bauern diktieren, wo es langgehen soll, herrscht Streit. Auch im Bioanbau wird gespritzt. Im Glauben, «natürliche Gifte» seien weniger schädlich als Pestizide. So setzt Bio gegen Pilzbefall das Schwermetall Kupfer statt organisch abbaubarer Chemie ein. Künstliche Pflanzenmittel sind im Ausland weltweit unverzichtbar. Importprodukte sind nachträglich nicht prüfbar, weil keine Testmethode Bio von konventionell unterscheiden kann. Schweizer Bauern wären geprellt. Grenzwerte sind ein Schutz für Konsumenten. Auch wo Gefährdung nur vermutet wird, gibt es hundertfache Sicherheit. Die Landwirte passen sich zunehmend an die Ökologie an. Aber Acker- wie Getreidebau sind ohne Pestizide heute nicht möglich. Wenn die Städter und die Umwelt-Lobby ihren Glauben an Bio 40’000 Bauernfamilien diktieren, dann kämpfen diese um ihre Existenzen. Fredi Schwab, Kerzers

