Ein Jahr nach George Floyds Tod – Der Bürgermeister, der seine Polizei abschaffen will Die Debatte um Polizeigewalt hat in einigen Städten der USA Reformen ausgelöst. Ein junger Bürgermeister in Ithaca geht dabei besonders weit. Alan Cassidy aus Washington

Svante Myrick wurde mit 24 Jahren Bürgermeister von Ithaca. Heute ist er mitten in seiner dritten Amtszeit. Foto: Heather Ainsworth («The New York Times»/Redux)

Svante Myrick erinnert sich gut an die Proteste vor einem Jahr, wie könnte er auch nicht? Fast in allen Städten der USA gingen die Menschen auf die Strasse, wütend und traurig, um gegen die Tötung von George Floyd zu demonstrieren, gegen Polizeigewalt und Rassismus. Auch in Ithaca demonstrierten die Leute, in der Stadt, die Svante Myrick seit bald zehn Jahren regiert.

Der Unterschied zwischen Ithaca und vielen anderen Orten ist: In Ithaca haben die Proteste etwas Konkretes ausgelöst. Ein Experiment, das die Stadt zum Modellfall machen könnte – oder zum abschreckenden Beispiel.