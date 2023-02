Coup der Berner Handballer – Der BSV zeigt: Mit ihm wird zu rechnen sein Martin Rubins Team spielt in Winterthur gross auf und schlägt Spitzenclub Pfadi – auch weil es auf einen Rückschlag gekonnt reagiert. Adrian Horn

Linkshänder Pontus Zetterman enteilt seinem Gegenspieler. Foto: Martin Deuring

Ein Winterthurer sichert dem BSV den Sieg in Winterthur. Mit sieben Feldspielern greifen die Hausherren in der Schlussphase an, ihr Keeper ist gewichen, sie gehen all-in. Treffen sie, gewinnen sie immerhin einen Punkt. Linkshänder Aleksandar Radovanovic wirft wenige Sekunden vor dem Ende, scheitert aber an ihm, an Torhüter Aurel Bringolf, dessen neunte Parade die Partie entscheidet.