Saison geht weiter – Der BSV wehrt sich Der BSV Bern hat das dritte Viertelfinalspiel in Schaffhausen 27:24 gewonnen und dabei in allen Belangen überzeugt. Spiel 4 steigt am Donnerstag. Reto Pfister

Claudio Vögtli (BSV, vorne) und Kasoar Arn fallen sich nach der Schlusssirene in die Arme. Foto: Keystone

Diesmal gab es keine ärgerlichen Fehler in der Schlussphase, die den Erfolg verhinderten. Die unnötigen Ballverluste hatte diesmal der Gegner zu verzeichnen. Während der BSV die entscheidenden Treffer erzielte. Und zeigte, dass das Team nicht einfach so sang- und klanglos die Saison beenden wollte. Jeder kämpfte für jeden, und der Einsatz wurde belohnt. Die Berner besiegten den klaren Favoriten Kadetten Schaffhausen in dessen Halle 27:24. Und dürfen so am Donnerstag versuchen, den Ausgleich in der Viertelfinalserie zu erzwingen.

Und es spielten sich zwei Männer in den Vordergrund, die zuletzt eher eine Nebenrolle gespielt hatten.