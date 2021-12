Rubins Team hält lange mit – Der BSV testet die Nerven des Dominators 27:32 unterliegen die Berner Handballer in Schaffhausen. Während 40 Minuten bieten sie dem ungeschlagenen Favoriten Paroli. Adrian Horn

Coach Martin Rubin (Mitte) gibt während einer Auszeit Inputs. Archivfoto: Manuel Zingg

Wieder ist er dran, erneut fehlt wenig: Der BSV Bern verliert auch das zweite Duell mit den Kadetten aus Schaffhausen innert dreier Wochen. Wie im Heimspiel (23:26) ist Martin Rubins Team gegen den noch immer ungeschlagenen Meisterschaftsfavoriten aber lange Zeit ein ebenbürtiges, zähes Gegenüber. 27:32 unterliegen die Gäste am Donnerstagabend. Distanziert werden sie nach 40 Minuten – davor war die Partie ausgeglichen, der BSV lag zwar kein einziges Mal in Führung, konnte aber immer wieder ausgleichen.

Ein Schlüsselspiel steht bevor

Eine starke Vorstellung gelingt im Fernsehspiel Rückraumakteur Samuel Weingartner, der siebenmal trifft. Rang 6 belegt Rubins Ensemble weiterhin. Einen wohl wegweisenden Match bestreitet es am frühen Sonntagabend in St. Gallen. Mit einem Sieg würden die Berner den Ostschweizern fürs Erste enteilen – und den Anschluss an die erweiterte Tabellenspitze samt Kantonsrivale Wacker Thun herstellen.

Adrian Horn

