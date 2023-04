Handball-Playoff – Der BSV steht vor dem Halbfinaleinzug, Wacker unter Druck Während die Berner GC knapp bezwingen, unterliegen die Thuner Pfadi in der Verlängerung – ihre Saison droht am Sonntag zu enden. Adrian Horn

Obenauf: Felix Aellen und der BSV Bern setzen sich gegen GC durch. Archivfoto: Dres Hubacher

Es ist so was wie das ewige Trainerduell im Schweizer Handball. Sehr oft schon sind sich Martin Rubin und Petr Hrachovec gegenübergestanden, sie gehören zu den erfolgreichsten Coachs seit dem Jahrtausendwechsel. Und als Rubin 2012 begann, mit seinen Mannschaften Titel zu gewinnen, war Hrachovec gewissermassen der Leidtragende: Er verlor damals mit den klar favorisierten Kadetten gegen die vom Schweizer Hünen betreuten Thuner im Cupfinal. Wenige Monate später wurde der Tscheche in Schaffhausen entlassen.

Aktuell sehen sich die beiden Trainer besonders häufig. BSV versus GC ist auch ihr Kräftemessen. Und gegenwärtig hat erneut Rubin die Nase vorn.

30:29 gewinnen die Berner in Zürich, in der Best-of-5-Serie gehen sie 2:1 in Führung, am Sonntag können sie zu Hause den Einzug in den Playoff-Halbfinal sicherstellen.

Das ist auch das Verdienst des Trainers. Rubin stellt um, lässt Topskorer Felix Aellen nach zwei bescheidenen Darbietungen zunächst draussen, bringt an dessen Stelle Routinier Ante Kaleb, welcher zuletzt Fahrt aufgenommen hat, indem er am Sonntag die letzten fünf Tore seines Teams warf.

Und Aellen, der Senkrechtstarter, verspürt offensichtlich weniger Druck als zuletzt, kann fast schon befreit aufspielen, als er eingewechselt wird. Die Leistungssteigerung des 19-Jährigen ist frappant. Sieben Tore erzielt er, darunter drei in der Schlussphase, welche den Gästen den Sieg sichern.

Die Oberländer mit unbelohnter Aufholjagd

Ins Hintertreffen gerät derweil Wacker, Rubins Ex-Club. 26:27 verlieren die Thuner gegen Pfadi nach Verlängerung. Am Sonntag spielen sie zu Hause um die Fortsetzung ihrer Saison: Unterliegen sie, ist diese zu Ende. Und damit auch die Ära der Vereinsgrössen Lukas von Deschwanden, Jonas Dähler und Luca Linder. Ersterer kann erneut nicht eingesetzt werden, er spürt unverändert die Folgen eines Zusammenpralls mit Lukas Heer in der Auftaktpartie.

Wacker-Keeper Marc Winkler ballt nach einer Parade die Faust. Foto: Martin Deuring

Der Topskorer wird von den Oberländern lange schmerzlich vermisst. 6:9, 8:12, 9:15 und 13:18 liegen sie unter anderem zurück, ehe sie aufdrehen und nun an ihren Glanzauftritt erinnern, den sie im Heimspiel hingelegt haben. In der Schlussviertelstunde sind die Gäste die klar bessere Mannschaft, in den finalen Momenten der regulären Spielzeit verwirft ausgerechnet der bis dahin überragende Linder.

Raemy auf Formsuche

Auch der dritte Vergleich zwischen den Traditionsclubs gerät superspannend, es ist die erwartet enge Serie. In der Verlängerung scheitert Remo Badertschers Equipe gar oft; das wird ihr vor über 1700 Zuschauern zum Verhängnis. Sie unterliegt in der Axa-Arena auch in ihrem 15. Auftritt.

Die Winterthurer jubeln, nachdem sie Wacker in ihrer Halle abermals besiegt haben. Foto: Martin Deuring

Die Niederlage nicht abwenden kann Nicolas Raemy. Erneut gelingt dem hochbegabten Linkshänder kein guter Auftritt – er, der in der Vergangenheit in den Playoffs stets überzeugt, oft gar brilliert hat, tut sich in dieser Serie vergleichsweise schwer, was aus Sicht des zweimaligen Meisters insofern sehr bedauerlich ist, als der Nationalspieler durch die Ausfälle Ron Delhees’ und von Deschwandens erst recht der Aufbauer ist, auf dem die Hoffnungen ruhen.

Ein möglicher Halbfinalgegner beider Berner Clubs steht bereits fest. Qualifikationssieger Kriens gewinnt gegen St. Gallen auch das dritte Spiel.

