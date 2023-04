BSV-Kreisläufer Kaspar Arn wirft, Wackers Ron Delhees kann bloss noch zusehen. Foto: Christian Pfander

Auf den ersten Blick haben die beiden Berner Clubs eine Menge gemein. 27 Punkte aus 27 Partien holten sie in der Qualifikation je. Sie steigerten sich nach schwierigem Herbst und gehörten zuletzt zu den stärksten Mannschaften. Im für sie am Donnerstag um 18.30 Uhr beginnenden Playoff-Viertelfinal treffen sie auf Zürcher Gegner und treten dabei zunächst auswärts an.