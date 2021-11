Die Berner Handballer siegen – Der BSV ist der Meister der zweiten Halbzeit Martin Rubins Team steigert sich nach der Pause abermals, gewinnt gegen Suhr 25:23 und bleibt Teil der Verfolgergruppe. Adrian Horn

Ante Kaleb erzielt 10 seiner 12 Tore nach der Pause. Archivfoto: Marcel Bieri

Die Rache bleibt ihm verwehrt. Keinen neuen Vertrag erhielt Aleksandar Stevic in Bern nach vier passablen Jahren. Weichen musste er im Sommer Martin Rubin, dem Mann, den sie beim BSV unbedingt wollten. Stevic war kurzzeitig vereinslos, ehe Suhr einen Trainer suchte, nachdem der Seeländer Misha Kaufmann die Aargauer in Richtung 2. Bundesliga verlassen hatte.

Nun gastiert Stevic mit ebendiesem Suhr in der Mobiliar-Arena: beim Ex-Club. Und sieht zur Pause wie der sichere Sieger im Duell mit Rubin aus. 13:8 führen die Gäste; hinter dem BSV liegen 30 missratene Minuten.

Doch die Hausherren steigern sich – so, wie sie dies zuletzt sehr oft getan haben, jüngst im Cup gegen Basel, als sie in der zweiten Hälfte einen Rückstand aufholten und in den Viertelfinal einzogen. Die Differenz machen sie innerhalb einer Viertelstunde wett – vorab dank Topskorer Ante Kaleb, der mit seinem Auftritt repräsentativ steht für ein Team, das mal wieder beide Gesichter zeigt. Nach der Pause glänzt Kaleb unaufhörlich, davor war er mit seiner Passivität ein Ärgernis.

2 Punkte hinter Platz 2

Captain Tobias Baumgartner trifft in seinem ersten Meisterschaftsspiel der Saison in der Schlussminute zum 25:23: Es ist die Entscheidung und, wie sich herausstellen sollte, das letzte Tor in einer Partie, die sich ob des bescheidenen Zuschaueraufkommens von 373 Leuten bisweilen wie ein Testspiel anfühlt.

Auf Rang fünf steht Rubins Ensemble nun, das zweitklassierte GC hat bloss zwei Punkte mehr. Das ist aller Ehren wert. Und doch stellt man sich nach zwölf Runden die Frage: Wie gut ist der Meister der zweiten Halbzeit wirklich?

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.