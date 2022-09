Niederlage gegen Winterthur – Der BSV hat alle Vorteile – und verliert doch Die Berner legen den besseren Start hin, sie verfügen über den stärkeren Keeper und den erfolgreichsten Torschützen. Dennoch unterliegen sie. Adrian Horn

Samuel Weingartner (links) vermag sich nicht durchzusetzen. Foto: Andreas Blatter

Gleich 63 Tore fallen am Donnerstagabend. Es gibt aber dieses eine, das die 60 Minuten so treffend zusammenfasst.

24:25 aus Sicht des BSV steht es, als seinem Keeper Aurel Bringolf eine weitere Parade gelingt und der Ball in den Händen von Felix Aellen landet, dessen Mitspieler. Das Aufbauertalent prellt, es will den Gegenstoss lancieren – verliert den Ball aber an Cédrie Tynowski, der trifft und Pfadi Winterthurs Angriff doch noch erfolgreich abschliesst.

Die Szene ist typisch für den Auftritt der Berner: Sie sind dran, machen vieles richtig – und reüssieren doch nicht.

Simon Getzmann erzielt neun Tore. Foto: Andreas Blatter

30:33 unterliegen sie. Gegen den Playoff-Finalisten der letzten Saison erleiden sie eine, nun ja, sogenannt unnötige Niederlage. Einen vorzüglichen Start haben sie hingelegt, erst 8:4 und nach 20 Minuten 12:8 geführt, ohne besonders effizient gewesen zu sein.

Sie verfügen im nach der Pause eingewechselten Bringolf über den an diesem Abend klar stärksten Keeper. Sie wissen mit Simon Getzmann, der neunmal trifft, den besten Torschützen in ihren Reihen. Die Zürcher ihrerseits verlieren mit Joel Bräm, der des Feldes verwiesen wird, einen Stammspieler, Coach Goran Cvetkovic kassiert zudem eine 2-Minuten-Strafe.

Im Grunde spricht alles für die Hausherren. Mit Ausnahme des Resultats.

Trainer Martin Rubin erteilt Anweisungen. Foto: Andreas Blatter

Vorübergehend droht der BSV gar abgehängt zu werden. Er fängt sich – auch weil das erwähnte Eigengewächs Felix Aellen grundsätzlich stark aufspielt. In der Schlussphase machen die Berner den besseren Eindruck. Aber die Wende gelingt nicht.

Gegen Basel gewann Rubins Team deutlich, gegen Schaffhausen und Winterthur verlor es knapp. Das ist keine Bilanz, für die sich die Berner zu schämen brauchen. Aber auch nichts, was darauf hindeuten würde, dass ihnen in dieser Saison ein Quantensprung gelingt.

