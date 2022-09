Rubins Team mit Kantersieg – Der BSV feiert, Wacker leidet Der Start in die Handball-Meisterschaft zeigt: Den Thunern steht eine schwierige Saison bevor. Adrian Horn

Jubel in Gümligen – auf der BSV-Bank und auf der Tribüne. Foto: Raphael Moser

Was genau er gesagt hat, ist nicht überliefert. Martin Rubins Pausenrede muss aber ausgesprochen überzeugend gewesen sein. Vier Tore in Serie erzielt sein Team gleich nach Wiederbeginn, es liegt nach bestenfalls solider erster Hälfte jetzt 18:14 vorn. Den Schwung nimmt der BSV mit, er erhöht allmählich und führt den nun völlig überforderten RTV Basel am Ende vor.