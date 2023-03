Boris Johnson sorgt für neuen Wirbel – Der britische Premier wird von einem Geist heimgesucht Boris Johnson will seinen Vater offenbar in den Ritterstand erheben lassen. Und setzt damit Rishi Sunak schon wieder unter Druck. Alexander Mühlauer a

Gefragter Redner: Boris Johnson bei einem Auftritt in London im März 2023. Foto: Keystone

Im Vereinigten Königreich gibt es eine Liste, die in der Geschichte des Landes immer wieder Ärger ausgelöst hat. In den Prime Minister's Resignation Honours dürfen aus dem Amt geschiedene Premierminister all jene benennen, die ihrer Meinung nach eine Ehrung durch den Monarchen verdient haben. Die Liste des vor acht Monaten zurückgetretenen Regierungschefs scheint besonders delikat zu sein. Wie die «Times» berichtet, will Boris Johnson nicht nur reiche Tory-Spender ehren, sondern auch seinen Vater Stanley. Er soll in den Ritterstand erhoben werden.



Wie bei jeder Geschichte, in der Johnson mitmischt, kann man sich auch bei dieser nicht ganz sicher sein, ob sie wirklich stimmt. Labour-Chef Keir Starmer hat sein Urteil schon gefällt: Das sei mal wieder typisch Johnson, absolut unerhört, einfach lächerlich. Johnsons Schwester Rachel drückte ihr Erstaunen etwas diplomatischer aus: Sie rechne nicht mit einem nationalen Ausbruch der Freude, sollte ihr Vater auf der Liste stehen. Ob es nun wahr ist oder nicht, die Geschichte dürfte Johnson gelegen kommen: Er ist wieder in den Schlagzeilen. Und setzt damit Rishi Sunak unter Druck. Der jeweils amtierende Premier entscheidet nämlich, wer am Ende auf Johnsons Liste bleiben darf.



Es ist nicht das erste Mal, dass Sunak von einem Geist namens BoJo heimgesucht wird. In Grossbritannien vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Johnson berichtet wird. Johnson fordert Kampfjets für die Ukraine. Johnson kritisiert Sunaks Brexit-Deal. Johnson fordert Steuersenkungen. Und dann ist da weiterhin Partygate: In zwei Wochen muss Johnson vor dem Parlamentsausschuss aussagen, der die Affäre um illegale Lockdown-Partys in Downing Street untersucht. Es geht darum, ob er das Parlament belogen hat. Sollte der Ausschuss zu diesem Schluss kommen, droht ihm der Entzug des Abgeordnetenmandats.



Johnson will darum kämpfen. Und er hat auch schon angekündigt, wieder für den Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip im Westen Londons zu kandidieren. Wobei man sich auch da nicht ganz sicher sein kann. Immer wieder gibt es Spekulationen, dass Johnson lieber einen Wahlkreis hätte, wo die Tories traditionsgemäss weit vor Labour liegen. Zum Beispiel Henley in der Grafschaft Oxfordshire. Dort wurden seine Frau Carrie und er zuletzt mit einem Immobilienmakler gesichtet.