Vom 20. Januar bis 20. Februar – Der Brienzersee wird abgesenkt Vom 20. Januar an wird der Brienzersee während eines Monats rund 25 Zentimeter tiefer liegen als in dieser Jahreszeit sonst üblich.

Der Brienzersee (im Bild Iseltwald) wird in der Zeit vom 20. Januar bis zum 20. Februar abgesenkt. Foto: Bruno Petroni

Diesen Winter soll der Brienzersee in der Zeit vom 20. Januar bis zum 20. Februar nach Möglichkeit auf einem Pegel von 563,00 Meter über Meer gehalten werden (wir haben berichtet). Damit wird der Wasserstand des Sees in diesem Zeitraum rund 25 Zentimeter tiefer liegen als in dieser Jahreszeit sonst üblich.

Für die Einhaltung des tiefen Seepegels müssen normale Wetterverhältnisse vorherrschen. Gemäss Regulierreglement können bei Bedarf beim Brienzer- und beim Thunersee abwechslungsweise und in einem Abstand von je vier Jahren ausserordentliche Seeabsenkungen durchgeführt werden.

Damit soll unter anderem ermöglicht werden, dass Seeanstösserinnen und Seeanstösser Ufersanierungen und andere Bauvorhaben in Ufernähe möglichst rationell realisieren können.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.