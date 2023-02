Feuer in Gürbetaler Hofladen – Der Brandstifter erhält eine Chance Ein Mann, der im Gürbetal ein Feuer gelegt hat, muss wenigstens vorerst nicht ins Gefängnis. Er wird therapiert. Johannes Reichen

Beim Hofladen im Gürbetal kam es nicht zu einem Vollbrand. Symbolfoto: Getty Images

Am 31. Juli 2020, um 2.05 Uhr, alarmierte ein Mann die Regionale Einsatzzentrale. Er meldete ein Feuer bei einem Hofladen in seinem Dorf im Gürbetal. Was er am Telefon noch nicht sagte, sondern erst am nächsten Tag zur Polizei: Er hatte das Feuer selbst gelegt.