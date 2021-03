Ralf Treuthardt, Bümpliz – Der Botschafter von Bern-West Als neuer Präsident der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) ist Ralf Treuthardt eine der wichtigsten Stimmen aus Berns Westen. Er will aber auch gegen innen wirken. Jürg Steiner

Das Tscharnergut im Herzen: Ralf Treuthardt ist neuer Präsident der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem, der wichtigsten Stimme von Berns Westen. Foto: Beat Mathys

Tscharnergut, wie aus dem Bilderbuch: Beherzten Schrittes biegt Ralf Treuthardt (44) um die Ecke auf den Spielplatz, die zahlreichen Spiel- und Turngelegenheiten für Kinder liegen noch im Schatten der Hochhäuser, die das Areal wie eine Muschelschale umgeben. Treuthardt, der ledig ist, lebt im breiten Scheibenhaus in seinem Rücken, acht Stockwerke hoch, auf denen sich 96 Wohnungen verteilen.

Und klar, er kennt, seit er vor über einem Dutzend Jahren hier einzog, die Frage: «Was? Du wohnst hier?» Treuthardt lacht entspannt. Er freue sich dann immer, die skeptischen Fragerinnen und Frager vor Ort einzuladen, ihre staunenden Gesichter zu sehen, wenn sie feststellten, wie grün das vermeintliche Wohnghetto sei, wie farbig, wie multikulturell, wie urban, wie sicht- und gut erreichbar auch das niederschwellige soziale Netz, das Mütterzentrum, das Gemeinschaftszentrum, das Café Tscharni.

Moderne Siedlung – bis heute

Manchmal, erzählt Treuthardt später, blicke er von seinem Balkon hinunter auf das wilde, fröhliche Gewusel auf dem Spielplatz, der vor vier Jahren als eines der ersten komplett hindernisfreien Exemplare der Stadt entstand. Treuthardt begleitete das Projekt als Quartiervertreter, inklusive der ausführlichen Kinder-, Jugend- und Elternmitsprache, der Spielplatz ist für ihn ein aussagekräftiges Beispiel dafür, wie modern die 60-jährige Siedlung Tscharnergut geblieben ist.

Der soziale Raum wurde von Beginn weg konsequent mitgedacht, wie das bis heute in jüngeren Wohnüberbauungen längst nicht überall Standard ist. «Ich finde es aus sozialer Sicht enorm wichtig», so sagt es Treuthardt, «dass die Menschen sich den Raum, in dem sie sich bewegen, aneignen können.» Auf grosse Fragen der Stadtentwicklung – Integration, soziale Durchmischung, Gewaltprävention – kann ein intelligent gestalteter Aussenraum robuste Antworten geben.

«Wir dürfen auf keinen Fall zum abgehobenen Altherrenclub werden, der an der Bevölkerung vorbei agiert.» Ralf Treuthardt, Präsident QBB

Dem aufmerksamen Beobachter Treuthardt ist jedoch nicht entgangen, dass «wir da vielleicht noch ein paar Schritte weiter gehen müssten». Gelegentlich habe er den Eindruck, Bewohnerinnen und Bewohner könnten mehr Verantwortung für die Wohnumgebung übernehmen und die Pflege nicht nur der Stadt überlassen. Treuthardt denkt etwa daran, im Quartier Urban-Gardening-Projekte zu lancieren. Das könnte, glaubt er, das Zugehörigkeitsgefühl, die Einbindung, aber auch die sozialen Netzwerke noch einmal stärken.

Was das soziale Netz bedeutet

Als Ralf Treuthardt ins Tscharnergut zog, «begann ich rasch, mich für meine Umgebung zu interessieren und mich im Quartier zu vernetzen». Bis heute engagiert er sich im Quartierverein Tscharnergut, als dessen Vertreter er in die Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) delegiert wurde. Was es heisst, auf Unterstützung zählen zu können, hat er selber vor wenigen Jahren erfahren. Er verlor seine Stelle als Kartograf, wurde arbeitslos, ging auf die Regionale Arbeitsvermittlung (RAV). «Eine schwierige Phase, ich musste beissen», erinnert er sich. Doch dann kam sein persönliches Netzwerk im Quartier zum Tragen. In der reformierten Kirchgemeinde Bümpliz konnte er die frei gewordene Stelle des Sekretärs übernehmen.

Ex-Präsident mit Verve Infos einblenden 12 Jahre präsidierte Ralf Treuthardts Vorgänger Bernardo Albisetti (53) die Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB). Er ist der Sohn des legendären früheren Stadtberner FDP-Polizeidirektors Marco Albisetti. Die QBB-Ära des eloquenten Redners und Debattierers Bernardo Albisetti war geprägt von einem Imagewandel von Berns Westen: vom problembeladenen, mitunter etwas vernachlässigten Teil der Stadt zum dynamischen urbanen Labor für den Umgang mit den Spannungen der Einwanderungsgesellschaft. Es gelang etwa weitgehend, die Vernachlässigung in die Jahre gekommener Wohnsilos zu verhindern, was ein Anzeichen drohender Ghettoisierung wäre. Kein Zufall, lanciert die rot-grün regierte Stadt soziale Innovationen regelmässig in Bümpliz, 2018 etwa die erste Ganztagesschule. Bernardo Albisetti (rechts) 2019 bei der Feier zum 100-Jahr-Jubiläum der Fusion von Bern und Bümpliz mit Stadtpräsident Alec von Graffenried und Regierungsrätin Evi Allemann. Foto: Manuel Zingg Albisetti verstand es, die Qualitäten von Bümpliz träf auf den Punkt zu bringen. Zu den Bümplizer Schulen etwa sagte er in einem Interview mit dieser Zeitung: «Natürlich ist der Anteil Anderssprachiger und damit die Herausforderung für das Lehrpersonal hoch. Aber: Bei Lehrbetrieben oder Anschlusslösungen steht gut da, wer von Bümplizer Schulen kommt, vielleicht auch, weil sie straff geführt werden. In Bümpliz wird nach meiner Wahrnehmung auch weniger gekifft, es gibt weniger Alkoholexzesse an den Schulen als in anderen Stadtteilen oder Aussengemeinden, die einen vermeintlich besseren Ruf haben.» (jsz)

Jetzt übernimmt Treuthardt, nach 12 Jahren als Vize, von seinem Vorgänger Bernardo Albisetti das Präsidium der QBB. Um es salopp zu sagen: Gehörte Bümpliz nicht seit über 100 Jahren zu Bern, wäre Treuthardt wohl jetzt Präsident der Stadt Bümpliz-Bethlehem mit 35’000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

«Ich bin mir bewusst, dass knifflige Fragen auf uns zukommen. Oder bereits da sind.» Ralf Treuthardt, Präsident QBB

Jetzt ist er eher der Botschafter von Bern-West, aber auch so hat sein Wort Gewicht: Kein Stadtteil ist grösser als Bümpliz-Oberbottigen, keiner unterschiedlicher als die Gesamtstadt, sozial wie politisch: Die SVP ist im Westen zweitstärkste Partei nur knapp hinter der SP, der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an der Bevölkerung liegt in Bümpliz bei 35 Prozent, im städtischen Schnitt bei 25.

Anrollende Gentrifizierung

«Ich bin mir bewusst, dass knifflige Fragen auf uns zukommen. Oder bereits da sind», sagt Treuthardt. Zum Beispiel die Wohnsiedlung Weyer-West im Gewerbegebiet Weyermannshaus, wo bis 2030 gegen 1000 Wohnungen entstehen sollen. Dass diese Entwicklung die Mieten im angrenzenden Untermattquartier in die Höhe treiben und wenig finanzkräftige Bevölkerungsgruppen verdrängt werden, ist voraussehbar.

Treuthardt findet es deshalb «wichtig und richtig», dass die Stadt unter Führung von Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) Anfang 2020 im Untermattquartier mehrere Liegenschaften gekauft hat, um günstigen Wohnraum zu erhalten. Bedeutend weniger richtig findet Treuthardt die umstrittenen Pläne der BLS, im Chlyforst eine Werkstätte zu errichten, oder die Sparabsicht der Stadtregierung, den Friedhof von Bümpliz zu schliessen.

Aber der neue QBB-Präsident Treuthardt ist nicht der Typ, der mit einer scharfen Bemerkung eine Lippe riskiert, bloss um eine Haltung zu markieren. «Mir ist wichtig, dass unsere Positionen alle einbeziehen und gut abgestützt sind», sagt er. Dann könne er durchaus in aller Klarheit Stellung beziehen. Dass die Stadt unliebsame Dinge gerne nach Westen abschiebe, hält Treuthardt allerdings für eine zu leichtfertige Sicht auf Bümpliz. «Im Prinzip kann sich die Stadt nur noch im Westen entwickeln. Es ist logisch, dass es da auch zu Konflikten kommt. Damit müssen wir umgehen können.»

Kann auch undiplomatisch sein: QBB-Präsident Ralf Treuthardt. Foto: Beat Mathys

Das heisse selbstverständlich nicht, alles gutzuheissen. Aber man müsse sehen, wie viel die Stadt ins soziale Netz in Bümpliz investiere – aus Treuthardts Sicht ein Grund dafür, dass es auch im Westen während der Pandemie weitgehend ruhig blieb, obschon viele Jugendliche, die unter den Einschränkungen litten, zu Hause in engen Wohnverhältnissen leben.

Wenn die QBB eine glaubwürdige Stimme aus dem Westen Berns bleiben wolle, findet der neue Präsident, müssen «wir daran arbeiten, dass wir wirklich alle Bevölkerungsteile repräsentieren». Treuthardt will den Frauenanteil in der QBB erhöhen, aber auch dafür sorgen, dass Ausländerinnen und Ausländer, die nicht stimmen und wählen dürfen, besser einbezogen werden. In der QBB müsse sich der dynamische, multikulturelle Stadtteil widerspiegeln, der Bümpliz in Tat und Wahrheit sei. «Wir dürfen auf keinen Fall zum abgehobenen Altherrenclub werden, der an der Bevölkerung vorbei agiert», sagt Treuthardt. Der Botschafter von Bern-West, er kann auch undiplomatisch werden, wenn es sein muss.