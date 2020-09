Darts im Emmental – Der Boom hält an Das 2018 gegründete Steel Darts Team Emmental wächst kontinuierlich. Ende August zog es den Verein von Lauperswil nach Langnau, ins «grösste Dartslokal der Schweiz». Marco Spycher

Jürg Sterchi, Präsident des Steel Darts Team Emmental, freut sich über die neue Heimstätte in der alten Sporthalle Oberfeld. Fotos: Urs Baumann

Montagabend, kurz nach 19 Uhr: Die Mitglieder des Steel Darts Team Emmental (SDTE) treffen nach und nach bei der alten Sporthalle Oberfeld ein – das Training steht an. Seit Ende August ist der Verein hier im zweiten Stock einquartiert, jeweils am Montag und am Mittwoch findet eine Übungseinheit statt.