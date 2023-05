In einem Jahr ist es so weit – Der Blüemlisalp-Lauf kehrt zurück Vor einem Jahr hiess es: Ende Blüemlisalp-Lauf. Dem ist nicht mehr so: Mit einem neuen OK erfolgt am 26. Mai 2024 das Comeback.

Solche Bilder soll es wieder geben: Am 26. Mai 2024 findet der Blüemlisalp-Lauf mit einem neuen OK zum 18. Mal statt. Foto: PD

Es bleibt nicht bei siebzehn Austragungen des Blüemlisalp-Laufs, wie vor einem Jahr verkündet worden ist. «Die Fortführung des traditionellen Berglaufs von Reichenbach auf die Griesalp an den Fuss der Blüemlisalp, auch gern als ‹Die schönsten zehn Meilen der Berge» bezeichnet, ist gesichert.» Das vermeldet der Verein BeO Sportevents mit Präsident Simon Zahnd, der neu die Organisation des populären Laufs übernimmt. Er setzt sich aus einer Gruppe von Sportenthusiasten aus der Region zusammen, welche gemäss eigenen Angaben bereits Erfahrung in der Organisation von Sportevents mitbringt.

«Als ehemaliger Teilnehmer des Blüemlisalp-Laufs ist mir der Anlass ans Herz gewachsen», so Simon Zahnd, der in der Szene bekannt ist als Organisator des Gantrisch Loppet oder des Gantrisch Trail. Mit seinem Team will er «die hervorragende Arbeit des bisherigen OKs weiterführen».

Comeback am 26. Mai 2024

Die 18. Austragung findet am 26. Mai 2024 statt. Es gibt laut dem Verein BeO Sportevents einige kleine Neuerungen. So findet der Start neu auf dem Märitplatz in Reichenbach statt und sollen Kinderevents beim Mühle-Schulhaus den Blüemlisalp-Lauf wieder stärker ins Dorf bringen. «Die Kinder sind auch im Laufsport unsere Zukunft. Für sie wollen wir im Dorf etwas anbieten», freut sich Simon Zahnd auf die Kids.

Die Charakteristiken des Blüemlisalp-Laufs sollen aber allesamt erhalten bleiben. Gerade – so das OK – «der brutale Aufstieg am Schluss bildet das Herzstück». Auch die Walker-Kategorie mit Start ab Kiental wird es weiterhin geben.

PD

