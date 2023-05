Die Loubegaffer – Der BLS-Präsident mit zwei Hüten und der verhinderte SVP-Kandidat Zugreisen ins Berner Oberland und Ferien im Engadin werden vom gleichen Mann vermarktet – dem neuen BLS-Präsidenten. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Die BLS vermarktet Reisen ins Berner Oberland. Ihr neuer Präsident Kurt Bobst ist gleichzeitig zuständig für das Marketing des Engadins. Foto: Bruno Petroni

Von kaum jemandem wahrgenommen, hat die BLS einen neuen Präsidenten gewählt. Kurt Bobst heisst der Manager, der die Berner Bahngesellschaft in eine ruhigere Zukunft führen soll. Das Bahnunternehmen, das mehrheitlich dem Kanton Bern gehört, ist in den vergangenen Jahren von mehreren Krisen durchgeschüttelt worden. Sein Hintergrund lässt vermuten, dass er zudem vor allem das Potenzial der Bahn im Freizeitverkehr besser ausschöpfen soll. Der Unternehmensberater Bobst ist auch Präsident von Engadin Tourismus und Vorstandsmitglied von Graubünden Tourismus. Mit seinen verschiedenen Hüten wird er sich künftig gleich selbst konkurrenzieren: Während er mit seinen Bündner Mandaten versucht, die Reiselustigen in den grössten Kanton der Schweiz zu locken, preist er als BLS-Präsident Reiseziele wie das Berner Oberland, das Emmental, Domodossola oder den Neuenburger Jura an.