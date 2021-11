Kampf gegen Gentrifizierung – Der blinde Zorn der Vandalen gegen ein Fitnessstudio Militante Linksaktivisten bekämpfen in der Berner Lorraine die Aufwertung des Quartiers. Ein häufiges Opfer ist ausgerechnet ein Fitnesscenter. Dessen Betreiber ist macht- und ratlos. Michael Bucher

Militante Gentrifizierungsgegner scheuen sich nicht vor Sachbeschädigung – wie hier beim Neubau an der Lorrainestrasse 25 vor zwei Jahren. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Schnitt 2400 Anzeigen wegen Sprayereien reichen Stadtberner Hausbesitzer jährlich ein. 11,6 Millionen Franken Sachschaden kamen so von 2015 bis 2019 zusammen, wie der Gemeinderat vor zwei Jahren vorrechnete. Auch wenn die Statistik keine geografische Aufschlüsselung bereithält, sei die Behauptung erlaubt: Nirgends in Bern prangen wohl so viele Graffiti und Tags an Fassaden wie im Lorrainequartier.

Mehr als anderswo wohnt hier den Verschandelungen – oder je nach Ansicht Farbtupfern – eine politische Botschaft inne. «Hände weg von unserem Quartier!», könnte sie lauten. Gerichtet ist sie an vermögende Investoren und Immobilienfirmen, welche sich nach einem Renditeobjekt im linksalternativ geprägten Quartier umsehen. Entstanden ist der Widerstand aus einer latenten Furcht vor Gentrifizierung – also dem Verdrängen der angestammten Bewohnerschaft durch wohlhabende Zuzüger.