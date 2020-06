Abstimmung in Niederbipp – Der Blick zum Nachbarn Was in Niederbipp geplant wird, ist in Oensingen schon Realität: ein Berufspolitiker an der Spitze des Dorfs. Gemeindepräsident Fabian Gloor spricht über die Vorteile eines professionellen Systems. Beatrice Beyeler

Als Gemeindepräsident und Kantonsrat hat sich Fabian Gloor ganz der Politik verschrieben. Foto: Christian Pfander

In weniger als fünf Minuten erreicht man vom Braui-Kreisel in Niederbipp das Ortszentrum von Oensingen. Die Kantonsgrenze bleibt bei der Überquerung unbemerkt. Die beiden Dörfer ähneln sich mit der langgezogenen Hauptstrasse, die sich am Jurasüdfuss entlangschlängelt. Mitten in Oensingen, gegenüber der Gemeindeverwaltung, steht ein aus Stein geformtes Kreuz – der Kantonswechsel macht sich doch noch bemerkbar.