Tötungsdelikt im Kiental – Der Blick in die Abgründe Wie kam es zum schockierenden Doppelverbrechen von Kiental? Was könnten die Motive sein? Ein Blick in buchstäbliche Abgründe. Hans Peter Roth

Blick auf den oberen Teil des Pochtenfalls bei der Griesalp. Ganz in der Nähe wurden im 2019 zwei Männer hinuntergestossen. Einer überlebte, der andere nicht. Foto: Bruno Petroni

«Ein vergleichbarer Fall war mir bisher nicht bekannt.» Jürg Mosimann, ehemaliger Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, hat vom Tötungsdelikt im Kiental am Donnerstag aus den Medien erfahren. «Wie Otto Normalverbraucher auch.»

Das war nicht immer so. Während fünfzehn Jahren war er an Verbrechen ganz nah dran. Als stellvertretender Informationschef der Kantonspolizei von 1995 bis 2010 musste er nach Tötungsdelikten genau abwägen und «stets in Absprache mit Polizei und Justiz koordinieren, was im Interesse der Fallbearbeitung an die Öffentlichkeit durfte und was nicht». Entsprechend bleiben die Aussagen des ehemaligen Polizeisprechers allgemein.