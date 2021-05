Wahlen in Münsingen – Der Bisherige und drei Herausforderer Wer wird – oder bleibt – Gemeindepräsident in Münsingen? Vier Männer stellen sich in drei Wochen zur Wahl. Johannes Reichen

Vier Männer. Ein Amtsinhaber, drei Herausforderer. Zwei Linke, zwei Bürgerliche. Zwei aus Münsingen, einer aus Trimstein, einer aus Tägertschi. Drei um die 60, einer Mitte 30.

Das ist die Ausgangslage vor den Wahlen in Münsingen. Beat Moser, Henri Bernhard, Peter Baumann und Michael Fahrni wollen am 13. Juni zum Gemeindepräsidenten gewählt werden. Oder spätestens im möglichen zweiten Wahlgang am 4. Juli. Wer sind sie, und was wollen sie?

Beat Moser (Grüne):

Beat Moser: «Ein Zeichen lebendiger Demokratie.» Foto: Nicole Philipp

Beat Moser (62) sorgte dafür, dass die Wahlen ums Gemeindepräsidium in den Sommer vorgezogen werden. Damit die Neugewählten bis zum Amtsantritt Zeit haben, die beruflichen Dinge zu regeln und rechtzeitig zu kündigen. Aber vielleicht auch, damit Abgewählte genügend Zeit haben, einen neuen Job zu finden?