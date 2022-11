Kampfwahl in Signau – Der Bisherige bleibt Gemeindepräsident Arno Jutzi (SP) kann weitere vier Jahre als Oberhaupt der Gemeinde wirken. Herausforderer Paul Keller (SVP) unterlag relativ knapp mit 105 zu 93 Stimmen. Susanne Graf

Der Kampf ums höchste Amt in der Gemeinde scheint das Verhältnis von Arno Jutzi (SP, links) und Paul Keller (SVP) nicht getrübt zu haben. Foto: Susanne Keller

Das sonnige Herbstwetter hielt sie nicht ab: 202 Stimmberechtigte nahmen am Samstagnachmittag an der Gemeindeversammlung in Signau teil. Nicht weil es sie so brennend interessierte, wie das Budget für nächstes Jahr aussehen wird. Denn der Gemeinderat hatte nicht vor, etwas an der Steueranlage von 1,94 zu ändern. Auch der Kredit für die Revision der Ortsplanung warf in der Gemeinde keine hohen Wellen.